Afrique subsaharienne: Le FMI exige le renforcement de la sécurité alimentaire

Le rapport du Fonds monétaire international (FMI) indique que les changements climatiques, les chocs sur les prix mondiaux et les situations particulières des différents pays contribuent à l’insécurité alimentaire en Afrique subsaharienne.



Face à la récente crise, les pays ont pris des mesures à court terme de second choix, par exemple des réductions d’impôts et des subventions, qui devraient être supprimées progressivement.



À plus long terme, il sera indispensable d’accroître la production et la productivité d’une agriculture résiliente aux changements climatiques, avec l’appui constant de la communauté internationale, pour remédier aux problèmes de sécurité alimentaire, tout en jetant les bases d’une plus grande accessibilité physique et économique des denrées alimentaires.