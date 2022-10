Afrique subsaharienne: Lutte contre la hausse de l’inflation

L’inflation s’est inscrite en forte hausse ces deux dernières années, essentiellement sous l’effet de facteurs externes, notamment les prix alimentaires mondiaux, les cours du pétrole et les perturbations des chaînes d’approvisionnement.



Comme la demande intérieure a joué un rôle plus limité en raison de la lenteur de la reprise, les banques centrales ont probablement la possibilité de durcir la politique monétaire de manière plus progressive.



Toutefois, d’après le rapport du FMI, le rythme du resserrement devra être ajusté minutieusement en fonction de l’évolution des anticipations d’inflation, de la crédibilité des cadres de politique monétaire et de l’ampleur des pressions sur les taux de change.