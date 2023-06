AfroBasket féminin « Fiba 2023 » : Le Rwanda, pays hôte de la 26e édition, du 28 juillet au 6 août Rédigé par leral.net le Mardi 6 Juin 2023 à 22:25 | | 0 commentaire(s)|

Fiba Afrique, le Ministère des Sports du Rwanda et la Fédération rwandaise de basket-ball ont signé, hier, un accord pour l'organisation de l'AfroBasket féminin 2023 à Kigali. La 26e édition de l'Afrobasket féminin « Fiba 2023 », une compétition biennale, aura lieu à la BK Arena, du 28 juillet au 6 août dans la capitale rwandaise. Fiba Afrique, le Ministère des Sports du Rwanda et la Fédération rwandaise de basket-ball (Ferwaba) ont, en effet, signé, hier, l'accord pour l'organisation de cette compétition continentale. La Ministre des Sports du Rwanda, Aurore Mimosa Munyangaju, a présidé la cérémonie aux côtés du directeur régional de Fiba Afrique, Alphonse Bilé, selon Fiba.basketball. « En tant que champion de la promotion du développement des femmes, le Rwanda est très enthousiaste et honoré d'accueillir à nouveau des rencontres passionnantes entre les meilleures joueuses africaines. Le basket-ball fait désormais partie du mode de vie rwandais et garantira une expérience mémorable de niveau mondial à tous les participants aux tournois », a déclaré Mme Munyangaju. C'est la première fois, par ailleurs, que le Rwanda accueille une édition de l'AfroBasket féminin. Les trois dernières éditions du tournoi ont eu lieu au Cameroun (2021), au Sénégal (2019) et au Mali (2017). « Nous profitons de cette occasion pour montrer notre engagement en faveur de la promotion du genre dans le sport, car le Rwanda a fait des progrès significatifs dans la promotion de la participation des femmes dans le sport. Accueillir l'AfroBasket féminin de la Fiba 2023 est une marque de confiance de la part de la Fiba envers notre engagement », a souligné la Ministre des Sports du Rwanda qui espère que « que ce tournoi inspirera les jeunes filles de toute l'Afrique à poursuivre leurs rêves dans le sport ». Ainsi, elle a encouragé « la participation de toutes les nations à cet évènement passionnant ». Les équipes qualifiées pour l'AfroBasket féminin 2023 sont le Nigeria, champion en titre, le Rwanda, pays hôte, le Mali, le Cameroun, le Sénégal, le Mozambique, la Rd Congo et l'Égypte. Les places restantes seront attribuées au cours des prochains mois par le biais d'éliminatoires régionales. Absa NDONG



Source : https://lesoleil.sn/afrobasket-feminin-fiba-2023-l...

