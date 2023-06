AfroBasket féminin Fiba 2023 : Le Sénégal vise le podium à Kigali

La BK Arena de Kigali (Rwanda) va accueillir l’AfroBasket féminin Fiba 2023, du 28 juillet au 6 août 2023. Les « Lionnes », en regroupement depuis lundi dernier, sont logées dans la poule C avec le Mali et l’Ouganda. Le sélectionneur national Moustapha Gaye compte sur le retour de joueuses expérimentées telles que Aya Traoré et Fatou […]

La BK Arena de Kigali (Rwanda) va accueillir l’AfroBasket féminin Fiba 2023, du 28 juillet au 6 août 2023. Les « Lionnes », en regroupement depuis lundi dernier, sont logées dans la poule C avec le Mali et l’Ouganda. Le sélectionneur national Moustapha Gaye compte sur le retour de joueuses expérimentées telles que Aya Traoré et Fatou Dieng pour créer la surprise lors de cette compétition continentale.

L’équipe nationale féminine du Sénégal prépare l’AfroBasket féminin Fiba 2023 qui se déroulera à la BK Arena de Kigali, au Rwanda, du 28 juillet au 6 août. Logées dans la poule C avec le Mali et l’Ouganda, les « Lionnes » ont démarré les entraînements, lundi dernier, au stadium Marius Ndiaye. Conscient des enjeux, le sélectionneur national, Moustapha Gaye, compte sur certaines cadres de l’équipe pour réussir son objectif : monter sur la plus haute marche du podium. « Il faudra respecter l’Ou­ganda. C’est un pays qui a investi dans le basket féminin depuis quelques années et qui a un potentiel athlétique énorme avec de très bonnes joueuses. Maintenant, penser que ce sera seulement un duel Sénégal-Mali, c’est une erreur. Nous allons tout faire pour gagner la première place et nous qualifier d’abord pour les quarts de finale », avait-il fait savoir en conférence de presse mardi dernier. À l’occasion, il avait précisé que « le podium, ce n’est pas forcément la troisième place. Nous cherchons la première place ». Par rapport à cette ambition, il a fait « appel à des filles qui ont de l’expérience et du talent pour guider les plus jeunes vers le succès ». En effet, l’ancienne capitaine des « Lionnes », Aya Traoré, et la meneuse Fatou Dieng sont de retour en équipe nationale.

Absente de l’équipe depuis l’édition 2019 du Fiba Women’s AfroBasket, disputé au Sénégal et remporté par le Nigeria, Aya Traoré est, pour Moustapha Gaye, une joueuse clé du Sénégal. L’ancienne capitaine des « Lionnes », qui évolue actuellement au Azulmarino (Espagne) est, en effet, réputée pour son aptitude à tuer les matches, comme elle l’avait brillamment démontré lors de la conquête des titres en 2009 et 2015. « J’ai dit à Aya Traoré dans un appel téléphonique que j’avais beaucoup regretté son absence en 2021. C’était un choix malheureux que j’avais fait et je m’en suis excusé auprès d’elle. Elle est une icône du basket qui méritait un meilleur traitement », avait regretté le sélectionneur national. En effet, le dernier titre continental du Sénégal date de 2015. Cette année-là, Traoré avait été éblouissante, avec des moyennes de 13.1 points, 5.9 rebonds et 1.4 assists. Son retour s’accompagne d’une bonne dose d’expérience, un atout incontestable pour le coach Moustapha Gaye. Son duo avec Fatou Dieng de Helsingborg Bbk (Suède) fera surement des étincelles lors du tournoi. « J’ai dit à Fatou Dieng la même chose. Nous avons besoin de son expérience et de son talent. Elle a joué l’année dernière en N1 (France), puis actuellement en Suède. J’ai pu suivre son parcours et je pense qu’elle peut apporter beaucoup de choses à l’équipe ».

Absa NDONG

Source : https://lesoleil.sn/afrobasket-feminin-fiba-2023-l...