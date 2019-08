Afrobasket 2019-Cheikh Sarr : « toutes les filles ont faim, le choix sera compliqué »

Le sélectionneur des Lionnes du Sénégal, Cheikh Sarr, a affirmé qu’il aura du mal à choisir ses 12 qui vont défendre les couleurs nationales, lors de l’Afrobasket qui se déroulera du 10 au 18 août 2019, à Dakar Arena.



« Je n’ai aucune idée par rapport aux 12. On continue à travailler. Je pense que toutes les filles ont faim. On dirait des louves et cela rend compliqué le choix. Même si on élimine une fille, elle aurait le mérite de rester dans le groupe », a-t-il déclaré, dimanche soir, à la fin du match de préparation contre l’Angola (88-69).



Le technicien a par ailleurs donné des nouvelles de Mame Diodio Diouf blessée contre la Côte d’Ivoire et absente face à l’Angola.



« On a décidé de ne pas la faire jouer. Elle a vu le médecin, la radio est faite. Mais pour le moment, elle ne va pas jouer. Peut-être le 10 », a-t-il dit.



La liste des 12 sera publiée, ce lundi soir à l’issue du tournoi international de Dakar.