Afrobasket-2019 - Les Lionnes déroulent face aux Éléphantes Les Lionnes ont bien démarré l’Afrobasket 2019 en battant largement la Côte d'Ivoire, par 77 points à 36, lors de leur premier match, samedi. Menées au premier quart temps, Astou Traoré et compagnie ont vite renversé la tendance au deuxième quart temps, menant de 37 à 22. Devant le chef de l'État, Macky Sall, les Lionnes n’ont plus faibli pour finir la rencontre en trombe.

Rédigé par leral.net le Dimanche 11 Août 2019 à 09:21



