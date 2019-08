Afrobasket 2019: Un budget de près de 800 millions pour réussir le pari de la mobilisation Pays hôte de l’Afrobasket pour la sixième fois, le Sénégal est prêt à accueillir la grand-messe du basketball africain. Un budget de près de 800 millions de FCFA a été dégagé ainsi que plusieurs mesures pour relever le défi de l’organisation et de la mobilisation.

A quelques heures de l’ouverture officielle de la 25e édition de l’Afrobasket féminin, le Sénégal est fin prêt pour accueillir la plus grande compétition continentale de la balle orange. Une assurance du comité local en conférence de presse, ce jeudi.



Pour réussir le pari de l’organisation, l’Etat sénégalais va débourser près d’un milliard de nos francs pour relever ce défi. En présence du 1er Vice-président du Comité local Demba Seck et du Directeur exécutif, le président de la Fédération a dévoilé les mesures prises pour une parfaite organisation de l’Afrobasket féminin.



« Tout est fin prêt pour la prise en charge des équipes et des officiels de la FIBA. Le Mali, la Côte d’ivoire, le Cameroun et l’Egypte sont logés au Ndiambour. Toutes les équipes sont arrivées, il reste le Kenya, la RD Congo et le Mozambique (Ndlr : Ces équipes devaient arriver hier nuit). Le budget tourne autour de 700 millions. Les entreprises privées ont contribué financièrement à l’organisation. On peut dire que le budget est bouclé, car nous avons des promesses. C’est l’occasion de remercier les sociétés SAR, Petrosen, Lonase, Orange, Port, entre autres. En tout cas, toutes les dispositions seront prises pour relever le défi de l’organisation », informe Me Babacar Ndiaye.



Budget de 400 millions FCfa pour les « Lionnes »







Sur ce budget tournant entre 700 et 800 millions FCfa, la moitié sera allouée à l’équipe nationale féminine qui rêve de décrocher un 12e titre de Championne d’Afrique.



« Le budget de l’équipe nationale tourne autour de 400 millions. Ce budget n’est pas encore stabilisé selon les paramètres,, avec les questions de prime. Toutefois, je précise que mon rôle dans le Comité est de faciliter les rapports entre le Comité local et l’administration. Je suis dans ce Comité en tant que fonctionnaire, car c’est le Chef de l’Etat qui a pris l’engagement d’accueillir cette compétition », assure Souleymane Boun Daouda Diop, Directeur du Sport de Haut Niveau



Des bus gratuitement alloués aux supporters



Le déplacement des supporters vers Dakar Arena (Diamniadio) a été l’une des inquiétudes du comité local, qui rêve de voir du monde dans les travées de cet édifice sportif de 15 000 places. Pour drainer le maximum de personnes, le Comité local a paraphé un contrat avec la société de transport Dakar Dem Dikk. D’autres bus d’Aftu viendront également en appoint, comme l’indique le président du comité local.

« Dakar Dem Dikk a mis 30 bus gratuits pour le samedi. On a déterminé les points de départs : Guédiawaye (Amadou Barry et Daroukhane), Médina (Iba Mar Diop) Marius Ndiaye, Parcelles Assainies (Case bi), Rufisque, Thiès (Station EDK), Mbour (CDEPS), Ngor, Dakar Plateau, HLM (Garage Guédiawaye), Pikine (Centre Jacques Chirac), Ouakam (Boutique Diallo), Yoff (Brioche dorée). A cela, il faut ajouter que la société AFTU mettra aussi 30 bus (ndlr: le transport sera fixé à 400 francs) », explique Me Ndiaye.











Lamine Mandiang Diédhiou

