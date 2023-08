Afrobasket 2023 : Élue dans le cinq majeur, Cierra Dillard tacle Tapha Gaye

Évidemment, tous ceux qui ont suivi avec attention l'AfroBasket à Kigali ont constaté une chose : la pensionnaire du Sporting Club d'Alexandrie a été clairement l’arme offensive numéro une des Lionnes. Âgée actuellement de 27 ans, la native de Rochester - qui ne fait que 1m75 - s'est faite une réputation d'être une joueuse pouvant merveilleusement monopoliser énormément le ballon, prendre abondamment des shoots et offrir de superbes passes décisives au sein de l’équipe sénégalaise.



Avec une moyenne de 33 minutes sur le parquet de la BK Arena, elle a terminé la compétition avec une moyenne de 20,7 points par match, étant la deuxième meilleure marqueuse (124 points), 3,8 rebonds et 5,5 meilleure passeuse (33 passes décisives). De quoi lui permettre d'être élue meilleure marqueuse et d'être présente dans le cinq majeur de cette 28e édition de l'AfroBasket.



Si ses performances ont permis au Sénégal de glaner une médaille d'argent, Cierra Dillard est sortie de son chapeau contre son sélectionneur. En effet, quelques instants seulement après la finale, «CJD» a fustigé une certaine attitude de Moustapha Gaye.



L’Américaine naturalisée l’a fait savoir sur une Story Instagram. « La différence entre les équipes dans un championnat, c’est l’entraîneur principal. C’est la première fois que je vois un entraîneur principal abandonner et lâcher son équipe à la mi-temps d’un match », a lâché la joueuse de 27 ans. Une publication qu’elle supprimera …

Wiwsport