Afrobasket Dames: Cameroun-Nigéria et Egypte-Sénégal au menu de ce mardi Cameroun-Nigéria (16h30) et Egypte-Sénégal (19h00), ce sont les deux affiches prévues ce mardi à Dakar Arena pour le compte de l’Afrobasket féminin.

Rédigé par leral.net le Mardi 13 Août 2019 à 15:42 | | 0 commentaire(s)|

La première rencontre oppose deux prétendantes à la première place du groupe B, déjà victorieuses lors de leur première sortie. Les Nigérianes, championnes d’Afrique en titre, n’auront pas droit à l’erreur au cours de cette rencontre. L



e Cameroun est attendu pour confirmer, après son succès lors de la première journée face à la Tunisie (95-53).



Dans la seconde rencontre, les "Lionnes" auront, quant à elles, fort à faire face à une équipe d’Egypte déjà défaite lors de son premier match face à la Côte d’Ivoire.



Candidates au titre, les "Lionnes" devront assurer et se rassurer après leur brillante victoire sur la Côte d’Ivoire.

