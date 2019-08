Afrobasket Féminin 2019 – Enorme victoire du Sénégal sur le Mozambique (60-57) Quelle incroyable victoire des “Lionnes” sur le Mozambique ! L’équipe de Basket féminine du Sénégal vient de se qualifier pour la finale où elle devra affronter l’équipe nigériane.

Rédigé par leral.net le Vendredi 16 Août 2019 à 21:27

Après un très mauvais départ en début de match, les lionnes se sont serrées les coudes et ont fini par remporter le match et se qualifier en finale.

