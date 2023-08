Afrobasket / Le Sénégal éliminé par le Nigéria : Baba Tandian félicite les Lionnes du Basket

L’ancien président de la Fédération sénégalaise de basket, Baba Tandian félicite les Lionnes du Basket pour leur prestation contre le Nigéria. Ainsi, il constate qu’il suffit de peu pour que la bande à Tapha crée la surprise.



Baba Tandian est d’avis que c'était jouable si le Sénégal avait su maintenir la distance et mieux défendre en 1ère mi-temps 43-31. Dans sa lecture du match, la fin de la 2e mi-temps, c'est le Sénégal qui a dominé par 3 points, 41 pour le Nigéria et 44 pour le Sénégal. Alors, le score final a été décisif pour le Nigéria 84-74.



Néanmoins, Tandian ne manque de dire bravo aux filles et au coach Tapha Gaye. Il les exhorte à comprendre que pour une finale, il faut un gagnant et un perdant. Et, le gagnant n’est pas forcement le meilleur. Mais, il précise qu’avec cette finale, l'honneur du basket sénégalais revient au zénith.











Good job coach Tapha...