Afrobasket féminin Kigali 2023: La liste des 12 Lionnes du Sénégal publiée 

Le coach Moustapha Gaye a publié la liste des 12 Lionnes qui défendront les couleurs du Sénégal au championnat d'Afrique féminin de basket (Afrobasket), prévu du 28 juillet au 05 août 2023, au Rwanda. Le Sénégal est logé dans le groupe C avec le Mali et l'Ouganda. LISTE DES 12 LIONNES DU SENEGAL Meneuses: Cierra Janay DILLARD et Fatou DIENG Ailières: Couna NDAO, Yacine DIOP, Aya TRAORE, Mathilde DIOP, Fatou POUYE, Sokhna Fatou SYLLA Pivots: Oumou Khaïry SARR, Fatou DIAGNE, Arama NIANG, Aïcha NDOUR



