Afrobasket féminin : Le Sénégal arrache la victoire devant la Cameroun et affronte le Mali en demi-finale Le Sénégal s’est qualifié, ce mercredi, en demi-finale de finale de l’Afrobasket féminin 2023, après avoir battu, 80-77, le Cameroun, en quarts de finale.

L’équipe du Sénégal a foulé le parquet du Kigali Arena avec les intentions les plus nobles, mais un duel de "Lionnes" n’est jamais facile. La bataille du premier quart temps fut âprement disputée. Les deux équipes ne se sont pas fait de cadeaux.



Même si les Lionnes du Sénégal ne se sont pas laissées faire, celles du Cameroun trouvaient une réelle facilité à pénétrer la défense sénégalaise et à marquer point sur point. Un manquement qu’il faudra corriger pour rester en vie dans ce match.



A la fin du premier quart temps, le Cameroun est devant, 19-11. Dominées les "Lionnes" parvenaient tant bien que mal à rester dans la course.

Grâce à une Cierra Janay Dillard très en forme (29 points), comme depuis le début du championnat, et une Oumoul Khairy Sarr qui donne de la voix, le Sènégal parvenait à réduire le score, à chaque fois que le Cameroun tentait de creuser l’écart.



Très physiques, les Camerounaises ont souvent mis en difficulté la défense du Sénégal, surtout la capitaine Hermine Ngueko, qui utilisait sa grande taille pour donner du fil à retordre à Fatou Diagne et compagnie. Il fallait absolument se montrer solides pour ne pas subir la puissance athlétique de l’adversaire.



Le Sènégal avait trois points de retard à la mi-temps, 32-29.



De retour des vestiaires, les "Lionnes" présentent un nouveau visage. Elles se sont nettement améliorées en défense et au niveau des rebonds défensifs, là où elles traînaient des lacunes depuis le début de la compétition.



Les joueuses de Moustapha Gaye qui semblaient avoir trouvé la clé du match, ont déroulé un bon basket pour mener par plus de dix points dans le troisième quart temps.



Mais cet avantage ne durera pas, puisqu’elles vont se relâcher et permettre aux Camerounaises de réduire l’écart. A la fin du quart temps, le Sénégal ne menait que de 57 à 52.



Le dernier quart temps sera très décisif. Tantôt le Sénégal était devant, tantôt le Cameroun reprenait l’avantage.



C’est dans les deux dernières minutes que la bande à Cierra Janay Dillard, auteure d’une magnifique prestation, avec 29 points, va retourner le match à son avantage.



Les Lionnes tiendront le coup pour s’imposer 80-77.



Le Sénégal va affronter, jeudi à 19h GMT, en demi-finale de l’Afrobasket féminin, le Mali ,qui s’est largement imposé mercredi devant la Guinée, 96-40.



Les "Lionnes" retrouvent les "Aigles" dames du Mali qui les avaient battues en match de poule de cet Afrobasket, 49-72.













APS

