Agence Nsia-Banque Vdn : Une catastrophe…matinale !

Rédigé par leral.net le Jeudi 27 Février 2020 à 00:35 | | 0 commentaire(s)|

Dakar : 8h 30 indique-t-on comme heures d’ouverture. A pareille heure, ne vous aventurez surtout pas à vous rendre dans cette agence. Bien que la banque soit ouverte à 08h 30, les guichets ne sont jamais opérationnels à cette heure-là. Même si vous prenez votre mal en patience jusqu’à 09h, vous allez encore prendre votre « urgence » en patience. Comme l’ont si bien constaté tous les clients, chaque jour, chaque jour, l’Agence tarde à démarrer ses opérations. Comme ce fut encore ce lundi 17 février 2020 où les clients sont restés jusqu’à 9h 45 à attendre l’ouverture des deux guichets « Il est presque 10 h alors que depuis 8h 35 j’attends pour retirer un chèque avant d’aller à l’hôpital. Dommage, j’ai raté mon rendez-vous médical…Chaque matin, nous vivons cette même situation » se désole tout bas un client. Une autre cliente conforte sur fond de colère « Nous ne savons si c’est un problème de connexion d’internet ou une désorganisation interne ? Pire, les agents ne communiquent pas avec les clients ne serait-ce que pour s’excuser » murmure-t-elle. « Le Témoin» quotidien prend à témoins les clients, il arrive des jours où les guichets restent jusqu’à 10 h sans fonctionner.

Face à une telle situation, certains clients sont obligés de partir avant de revenir plus tard si possible. Malgré un personnel très disponible, nous dit-on, l’agence Nsia-Vdn est une vraie catastrophe « matinale ». Les associations d’usagers de banques sont interpellées…



Le Témoin



