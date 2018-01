Agence de presse sénégalaise: Les travailleurs assurent le service minimum

La Section SYNPICS de l’Agence de Presse Sénégalaise (Aps) a fait un pas en arrière, après avoir décrété un arrêt de travail total à parti mercredi. En effet, suite au rappel à Dieu du Khalife Général des Mourides, Serigne Sidy Mokhtar Mbacké, les travailleurs affiliés audit Syndicat ont décidé de reporter à une date ultérieure, « les actions syndicales prévues pour dénoncer la situation préoccupante de l’Agence ».



« A partir de ce mercredi et jusqu’au lundi 15 janvier, sera observé un service minimum avec une couverture minimale qui ne se rapportera qu’aux actualités liées au décès du Khalif des Mourides, et à la situation qui prévaut suite au massacre de Boffa à Ziguinchor », informe un communiqué reçu à Leral.



Le document ajoute qu’une « tentative préalable de conciliation en application de l’article L 272 du Code du travail sera entreprise au niveau de la Direction Générale du Travail et de la sécurité. Une plateforme revendicative et un préavis de grève seront rédigés pour valoir ce que de droit ».