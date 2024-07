Agents diplomatiques sénégalais de France : Des retards répétitifs des indemnités de logement et salaires, signalés Les expatriés, diplomates des consulats du Sénégal en France, les agents sénégalais expatriés en France et affectés dans les consulats, toujours dans l’expectative et la décrédibilisation auprès de leurs banquiers et agences immobilières et bailleurs.







Rédigé par leral.net le Mercredi 10 Juillet 2024 à 21:06 | | 0 commentaire(s)|

Malgré les multiples alertes sur les retards des salaires et des indemnités de logement, les diplomates sénégalais expatriés en France, vivent toujours le calvaire, occasionné par le comportement du comptable des consulats, Monsieur Madiakhaté Niang. Ce dernier semble entamer un bras de fer avec eux, en retardant leurs salaires et leurs indemnités de logement, au point de les exposer devant leurs banques et leurs bailleurs, qui ne cessent de leur envoyer des mises en demeure.



En ce qui concerne leurs frais de mission, il refuse catégoriquement de les payer. Les agents rappelés à la portion centrale et qui doivent se présenter avant le 31 juillet, courent toujours derrière leurs billets de transport de leurs familles. D'après le communiqué, des échos font état d’une protection que ce dernier (l’agent comptable) bénéficie auprès d’une autorité administrative basée à Paris, si bien que ledit comptable ne répond même pas aux appels des agents liquidateurs, avec qui il finalise les ordres de paiements dûment établis.



Son Excellence Madame Yassine Fall, ministre des Affaires étrangères et de l’Intégration africaine, est encore interpellée, de même que son homologue des Finances, pour mettre définitivement fin à cette situation. De source sûre, le comptable avance qu’il est le président d’un mouvement politique basé à Thiès. A-t-il le temps de s’occuper de trésorerie des consulats sénégalais de France ? La question est bien là.



Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook