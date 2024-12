« Agir maintenant ou périr demain : L’appel à un new deal économique », Par Cheikh Sène, Économiste, Enseignant Chercheur à l'Ucad

Le Sénégal, reconnu pour sa stabilité politique exemplaire et son dynamisme économique en Afrique de l’Ouest, fait face à des défis cruciaux malgré des indicateurs de croissance encourageants. Avec une expansion économique soutenue par des investissements massifs dans les infrastructures et les hydrocarbures notamment grâce à des projets pétroliers et gaziers prometteurs qui devraient générer jusqu’à 1,4 milliard de dollars de revenus annuels d'ici 2025 le pays semble sur une trajectoire ascendante.



Cependant, cette croissance masque des vulnérabilités profondes. Le taux de chômage demeure élevé, frappant particulièrement une jeunesse qui constitue 65 % de la population totale, tandis que l'économie informelle englobe plus de 80 % des emplois, limitant la fiscalité et la sécurité sociale. Par ailleurs, l’endettement public, estimé à 76 % du PIB en 2023, réduit les marges de manœuvre pour des investissements sociaux et des réformes structurelles indispensables.



Si ces défis ne sont pas adressés rapidement, ils pourraient compromettre les acquis économiques et plonger le pays dans une spirale de stagnation ou de crise. Dans ce contexte, un "New Deal" économique s’impose comme une nécessité. Ce plan devrait inclure une diversification économique audacieuse, une amélioration de la productivité agricole, des investissements massifs dans l’éducation et la formation professionnelle, et une gestion rigoureuse des revenus extractifs.



Ce tournant stratégique est impératif pour transformer les promesses économiques en progrès inclusif, garantir la résilience nationale et répondre aux aspirations d’une population jeune et ambitieuse.



Un New Deal pour le Sénégal : Vers une refondation économique et sociale



Inspiré du modèle américain de Franklin D. Roosevelt, un New Deal pour le Sénégal exige des réformes audacieuses et une mobilisation collective pour poser les bases d'une prospérité durable.



Industrialisation à forte valeur ajoutée : Développer des industries locales axées sur la transformation agricole, les textiles et les technologies, afin de réduire la dépendance aux importations et de créer des emplois stables.



Autosuffisance alimentaire : Moderniser l’agriculture par des investissements dans les infrastructures, la sécurisation foncière et le soutien accru aux petits exploitants, avec pour objectif une souveraineté alimentaire renforcée.

Justice fiscale : Établir une fiscalité équitable en augmentant la contribution des grandes entreprises et des secteurs prospères, tout en allégeant le fardeau fiscal des ménages modestes et de la classe moyenne.



Transition énergétique ambitieuse : Exploiter stratégiquement les ressources en hydrocarbures tout en investissant massivement dans les énergies renouvelables, pour garantir une autonomie énergétique et une résilience écologique.

Protection sociale inclusive : Renforcer les systèmes de santé, d’éducation et de retraite, en instituant des filets de sécurité adaptés aux populations les plus vulnérables.



Dynamisation des régions : Promouvoir un développement territorial équilibré par des investissements significatifs dans les régions marginalisées, réduisant les disparités sociales et géographiques.





Urgence Face aux Failles d'une Croissance Fragile



L'économie du Sénégal montre des signes inquiétants de fragilité. La dette publique a atteint des niveaux alarmants, menaçant la stabilité budgétaire et augmentant les risques de crise de solvabilité. Par ailleurs, la croissance économique ne profite pas à tous, exacerbant les inégalités sociales et régionales, ce qui alimente frustration et ressentiment.



L'économie demeure également trop dépendante de secteurs clés comme les phosphates, les hydrocarbures et l'agriculture de rente, la rendant vulnérable aux chocs externes et aux fluctuations des prix mondiaux. Enfin, l'inflation croissante, exacerbée par des crises globales telles que la guerre en Ukraine, aggrave le coût de la vie, pesant lourdement sur les ménages. Une réponse rapide et structurée est impérative pour redresser ces tendances.





Les Conséquences d’un Immobilisme



L’absence de réformes décisives pourrait entraîner une spirale négative. L’endettement croissant limiterait les marges de manœuvre budgétaire, alors que les tensions sociales, alimentées par le chômage élevé, pourraient déstabiliser le pays. L’affaiblissement des institutions économiques pourrait également réduire la confiance des investisseurs, alors que l’investissement direct étranger représente environ 3 % du PIB. Par ailleurs, une jeunesse désillusionnée, confrontée à une pénurie d’opportunités, pourrait accélérer l’émigration, avec plus de 600 000 Sénégalais résidant déjà à l’étranger en 2022. Ces départs massifs fragilisent les familles locales, malgré des envois de fonds représentant 10 % du PIB.



Pour éviter ce scénario, des réformes structurelles et des investissements stratégiques sont impératifs pour stimuler l'emploi, renforcer la résilience économique et offrir des perspectives durables à la population.





Un Appel à l’Action



Le Sénégal dispose d'atouts uniques : une population jeune, des ressources naturelles stratégiques et une position géographique avantageuse. Cependant, ces potentiels doivent être mobilisés dans un cadre clair et ambitieux.



Un New Deal économique n’est pas un luxe, mais une nécessité. Il nécessite l'engagement des décideurs, de la société civile et des partenaires au développement pour tracer une nouvelle voie. Gérer ces défis avec détermination peut transformer les crises en opportunités et poser les bases d’une prospérité équitable et durable.



Le temps est compté, mais l’avenir reste prometteur pour peu que des actions décisives soient entreprises dès maintenant.



Cheikh Sène,

Économiste,

Enseignant Chercheur (UCAD)



