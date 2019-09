Agressée sur le tapis rouge pour son amour de la fourrure, Jennifer Lopez reste de marbre

Ce n’est un secret pour personne, Jennifer Lopez adore la mode. Depuis plus de vingt ans, la star a habitué ses fans à des looks plus incroyables les uns que les autres. Qui ne se souvient pas de sa surprenante robe Versace au décolleté plongeant portée le soir des Grammy Awards en 2000 ?



Le 7 septembre dernier, vêtue d’une robe sculpturale signée Maison Yeya, l’actrice de 50 ans pensait sans doute faire une nouvelle fois sensation sur le tapis rouge du Festival international du film de Toronto. Malheureusement pour elle, c’était sans compter la présence de plusieurs défenseurs de la cause animale qui lui ont reproché son goût prononcé pour les fourrures.



En effet, la chanteuse partage cet amour des pièces en fourrure animale avec son personnage de Ramona Vega dans le film Queens, qu’elle était venue présenter ce soir-là. L'interprète de Waiting for tonight n'étant pas la seule star à se parer de telles pièces, les activistes ont peut être été interpellés par la garde robe du rôle qu'elle interprète.

Quoi qu'il en soit, munis de pancartes pour le moins hostiles, ces derniers, à la vue de Jennifer Lopez, n’ont pas hésité à crier, "Honte à toi Jennifer !", ou encore "Arrête de porter de la fourrure Jennifer Lopez !" Face à ces agressions verbales, JLo a décidé de rester stoïque, ignorant totalement les interpellations et continuant de prendre la pose.



Pas sûre que ce comportement permette d'éteindre l’incendie…