Agression Amy Ndiaye: Mamadou Diop Decroix condamne et opte pour "attaquer la racine du mal"

Rédigé par leral.net le Samedi 3 Décembre 2022

Je condamne fermement l´agression physique par un homme député contre une femme députée à l´Assemblée nationale. Dans ces douloureuses circonstances, j´exprime ma compassion à l´honorable députée Amy Ndiaye Gniby ainsi que mes prières pour un prompt rétablissement.



Aucun homme épris de justice ne cautionne et ne peut cautionner un tel acte. Les contradictions à l'assemblée se résolvent autrement que par la force physique, de quelque bord qu´elle provienne.

Y´ en a-t-il encore qui continue de croire à une assemblée de rupture ?



Bien sûr que non ! Mais l´Assemblée nationale n´est, in fine, que le reflet de la société sénégalaise d´aujourd’hui. Plus on disserte sur les valeurs dans les salons, les grand-places et naanukaayu ataaya, plus on s´en écarte dans la pratique de tous les jours.

C´est à la racine qu'il faut attaquer le mal.

