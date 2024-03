Agression : Maïmouna Ndour Faye quitte l’hôpital et fait des révélations...

La bonne nouvelle est tombée. D’après Source A, la journaliste et patronne de la 7TV a quitté l’hôpital. Alitée depuis son agression au couteau vendredi, la patiente, qui « va beaucoup mieux », est rentrée chez elle à la Cité El Hadj Malick Sy, sise aux Mamelles extension et ce, depuis avant hier lundi.



Le journal révèle qu’elle a même été entendue le lendemain mardi, à son domicile. Un élément de la Section de recherches (SR), qui a hérité du dossier, a fait le déplacement pour entendre la victime sur « les circonstances » de l’agression, lit-on dans Seneweb.



Ainsi, poursuit la source, déroulant le film de son agression face à l’enquêteur, la journaliste lui a dit que celle-ci n’est pas liée à l’insécurité qui règne dans la Cité comme l’ont déclaré les notables du quartier.



Au contraire, affirme Source A, Maïmouna Ndour Faye croit dur comme fer que « c’est une tentative d’assassinat bien préméditée. »

