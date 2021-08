Agression à l’église Notre Dame des Victoires de Diourbel: Un individu poignarde un paroissien Une rocambolesque histoire d’agression a fini de semer la panique chez les fidèles catholiques de la paroisse Notre Dame des Victoires de Diourbel.

Un inconnu s’y est introduit hier, vers 6 heures, en pleine messe, pour insulter les fidèles et les religieuses, les traitant de païens.



Pis, le quidam, armé de couteau, a poignardé un paroissien qui tentait de le maîtriser avec l’aide d’un policier et d’un vigile. Il a réussi à prendre la fuite.



La police de Diourbel s’est rendue sur les lieux pour faire le constat, avant d’ouvrir une enquête suite à la plainte déposée par le paroissien.



