Agression à la machette aux HLM 6: la bande identifiée, deux membres arrêtés en pleine soirée dans une boite de nuit

L’enquête sur l’agression à la machette commise aux HLM 6 commence à porter ses fruits. Toute la bande ayant commis l’agression a été identifiée.



La bande de six scootéristes munis d’armes blanches (machettes, couteaux, pompe asphyxiante…), agressait en plein jour, un individu, O. D. qui convoyait 6 millions de FCfa.



Deux (2) membres du groupe ont été cueillis dans une boite de nuit « Five », à 5 h du matin, alors qu’ils faisaient la fiesta, rapporte libération, repris par Senenews. L’une des motos ayant servi servi à convoyer les agresseurs a été retrouvée lors d’une perquisition.



Les deux agresseurs ont été placés en garde à vue pour, association de malfaiteur, vol en réunion avec usage d’armes blanches et pompes asphyxiantes et usage de moyen roulant. Ils devraient être déférés lundi au parquet du tribunal de grande instance de Dakar.



Quant au taximan interpellé en premier, il a nié avoir « ramassée » de l’argent tombé du sac de la victime avant de passer aux aveux après la découverte de 990.000 Fcfa dans son véhicule.