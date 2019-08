Agression de Dr. Cheikhna Gaye: l’Ujps annonce une plainte contre le Commissaire Sangaré

L’affaire du commissaire Bara Sangaré, accusé d’agression et d’abus de pouvoir sur le Docteur Cheikhouna Gaye de la pharmacie Fadhilou Mbacké sise à la Patte d’Oie (Dakar), est loin de connaitre son épilogue.



L’Union nationale des jeunes pharmaciens du Sénégal (Unps) a annoncé jeudi une plainte avec constitution de partie civile contre l’officier de police. Pour elle, les autorités compétentes doivent aller au-delà des « mesures disciplinaires déjà prises », en lavant l’affront qu’a subi leur collègue.



« On attend au-delà des déclarations, que des mesures concrètes soient prises. Parce que ce n’est seulement le Commissaire de police Bara Sangaré, ils étaient plus cinq (5) à entrer dans la pharmacie. Il faut qu’on nous dise quel sort sera réservé pour ces derniers », a déclaré à la presse, le président de l’Unps, Dr. Falla Mané.



Ce dernier annonce dans la foulée, une marche de protestation pour dénoncer les abus et les injustices qu’ils subissent au quotidien dans leurs officines.



Le Syndicat des pharmaciens privés du Sénégal (SPPS) va se prononcer sur cette affaire, au cours d’un un point de presse prévu ce vendredi au siège de l’Ordre des pharmaciens (Mermoz 2e porte).

