Agression de MNF: La Conférence des leaders de la CDS condamne, "cet acte odieux contre non seulement une journaliste mais aussi contre la presse" La Conférence des leaders de la CDS condamne avec la dernière énergie l'agression de Maimouna Ndour Faye. Massirin SAVANE et Cie parlent d'un cet acte odieux contre non seulement une journaliste mais aussi contre la presse dans son ensemble et contre la liberté de la presse.

"C’est avec tristesse et consternation que la Conférence des leaders de la CDS a appris la lâche agression contre Madame Maïmouna Ndour FAYE, Directrice Générale de la Télévision 7TV. Elle condamne avec la dernière énergie cet acte odieux contre non seulement une journaliste mais aussi contre la presse dans son ensemble et contre la liberté de la presse. Cet acte a fini de convaincre les plus sceptiques que le pays court de graves dangers. Des menaces pèsent sur la liberté de la presse, la démocratie et les valeurs républicaines.



La CDS ose espérer que cet acte ne saurait rester impuni. C’est pourquoi, elle demande aux autorités compétentes de prendre toutes les dispositions pour rechercher et arrêter les auteurs et les traduire devant la justice. Elle appelle à une prise de conscience nationale pour que de tels faits ne se reproduisent. La Conférence des Leaders souhaite à Madame Maïmouna NDour FAYE un prompt rétablissement.



C’est également avec beaucoup de peine que la Conférence des Leaders a appris le chavirement d’une pirogue transportant des candidats à l’émigration irrégulière et ayant fait une trentaine de morts et de nombreux blessés. Elle présente ses condoléances aux familles des personnes disparues et un prompt rétablissement aux nombreux blessés. Elle demande aux autorités compétentes de renforcer les mesures de contrôle et appelle à une concertation nationale sur le phénomène de l’émigration irrégulière.



Fait à Dakar le 1er mars 2024

La Conférence des Leaders

Massirin SAVANE (AJ/PADS/A), Cheikh Mouhamadou Bassirou SARR (AJS), Jean Léopold GUEYE (CNNO), Nicolas NDIAYE (LD), Mamadou Bana WAGUE (MRG), Cheikh SARR (NIAXX JARINU/MAG), Samba SY (PIT-S), El Hadj Momar SAMBE (RTA-S), Pr Pape Demba SY (UDF/MBOOLOO MI)"



