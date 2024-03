Agression de Maïmouna Ndour Faye de la 7Tv: Abdou Karim Fofana condamne un acte barbare et promet la lumière... Le Ministre et porte-parole du gouvernement, Abdou Karim Fofana condamne un acte barbare, suite à l’agression de la Directrice de la 7 Tv, Maïmouna Ndour Faye. Il rappelle que la liberté de presse est consubstantielle à la vitalité démocratique du pays. Ainsi, Abdou Karim Fofana promet que la lumière sera faite et le coupable traduit en justice.

