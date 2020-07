Agression du Pr. Seydi: La Sûreté urbaine a mis aux arrêts son agresseur

Rédigé par leral.net le Mercredi 29 Juillet 2020 à 10:07 | | 0 commentaire(s)|

L’agresseur du Professeur Moussa Seydi a été arrêté. D’après "Libération", l’homme a été cueilli à Fass et placé en garde-à-vue depuis mardi, dans les locaux de la Sûreté urbaine.



Le Professeur Seydi a narré sa mésaventure à "L'Observateur", précisant avoir été violemment interpellé par un individu en scooter, dimanche dernier vers 17h, lors de l'inhumation d'un ami au cimetière de Yoff.



L’agresseur l'aurait traité de "lâche et d'assassin".



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos