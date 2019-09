Agression du commissaire de police de Guinaw Rails: Saër Mbengue placé en détention

Rédigé par leral.net le Mardi 17 Septembre 2019 à 12:43 | | 0 commentaire(s)|

Saër Mbengue, l’agresseur du commissaire de police de Pikine Guinaw Rails, Oumar Bâ Diédhiou, est sorti de l’hôpital de Pikine où il était interné après l’incident.



Il est en garde-à-vue à la brigade de Gendarmerie de Tivaouane Peulh. Lequelle a ouvert une enquête pour tenter de connaître ses motivations. Du côté de la famille Mbengue, selon L'As, on soutient qu’il souffre de troubles psychiques et qu’il a été interné plusieurs fois à l’hôpital psychiatrique de Thiaroye.



De l’avis de sa famille, la place de Saër n’est pas la prison, mais plutôt l’hôpital psychiatrique pour un traitement.



En tout cas, c’est le procureur qui va décider de son sort, une fois qu’il sera déféré au parquet.

Saër Mbengue s’est introduit Dimanche matin au domicile du commissaire Diédhiou, avant de l’agresser avec une machette. Ce dernier a usé de son pistolet et atteint Saër Mbengue d’une balle au dos et à la jambe.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos