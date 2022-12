Agression physique contre Mme la députée Amy Ndiaye Gniby : très indignées les jeunes femmes leaders de l’APR « cognent »… Le jeudi 1er Décembre 2022, l’Assemblée Nationale du Sénégal a été le theatre d'une agression extrêmement grave et il serait difficile aux sénégalais épris de paix et de justice et surtout les femmes , de s’en remettre facilement. En effet deux députés du parti PUR, membres du groupe parlementaire de YEWIl, ont honteusement agressé physiquement, l’honorable député Amy Ndiaye Gniby.

Cet acte barbare d'une autre époque doit être puni d'autant plus que Madame Amy Ndiaye est une femme en état de grossesse. C’est d’autant plus grave que les faits ont eu lieu en pleine quinzaine dédiée à la lutte contre les violences faites aux femmes et dans l'enceinte même de l'institution parlementaire, lieu qui cristallise tous les espoirs des femmes de notre cher pays où on s'est toujours battu pour l'éradication des violences faites aux femmes.



Les jeunes femmes leaders de l’Alliance Pour la République (APR) de Thiès s’insurgent énergiquement contre ce comportement rétrograde, contraire à notre culture, à nos mœurs et à la marche inébranlable de notre démocratie, qui a acquis des lettres de noblesse à travers le monde entier.



Les images choquantes et répugnantes de cette agression barbare ont fait le tour du monde, mettant du coup à rude épreuve cette démocratie très réputée.



Le député, élu au suffrage universel direct, est attendu dans le plein accomplissement de sa mission au nom de ses mandants et non de verser dans l’enfantillage, au point même de distribuer sauvagement des coups de poing dans l’Hémicycle.



Toutes les mesures idoines doivent être prises, contre les agresseurs de l’honorable député Amy Ndiaye, pour que cela ne se reproduise plus.



C'est pourquoi nous engageons le groupe parlementaire BBY, de prendre toutes les dispositions pour que ces énergumènes soient traduits devant la justice pour laver l'honneur de notre sœur.



Les jeunes femmes leaders de l’Alliance Pour la République (APR) de Thiès



