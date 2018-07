Agression ratée contre Yakham Mbaye : Le parquet criminalise les faits Libération révèle que l’agresseur présumé de Yakham Mbaye a été inculpé et placé sous mandat dépôt parle doyen des juges pour tentative de meurtre, conformément au réquisitoire introductif du Procureur. En clair, Serigne Fallou Mbacké Dione risque la Chambre criminelle.

Serigne Fallou Mbacké Dione risque gros. Selon nos informations, l’agresseur présumé de Yakham Mbaye a été inculpé et placé sous mandat de dépôt hier par le doyen des juges pour tentative de meurtre. Et ce, conformément au réquisitoire du parquet qui a criminalisé les faits en cause. Mieux, le parquet a ouvert une information contre X pour coups et blessures volontaires. En clair, il risque d’y avoir d’autres arrestations dans le cadre d’une délégation judiciaire. Pour rappel, les faits se sont dé- roulés le 22 juillet dernier lors d’une réunion politique de l’APR Dakar Plateau à l’école Pierre Abbé Seck sous la houlette de Yakham Mbaye. Mis en minorité, le mise en en cause présumé a boudé la rencontre avant de revenir plus tard sur les lieux avec des nervis armés de machettes. Le pire a été évité de justesse. C’est dans la soirée que Dione a été cueilli par la Sûreté urbaine alors qu’il était venu présenter ses excuses au directeur général du Soleil. La COJER de Dakar Plateau avait ensuite fait face à la presse pour apporter sa version des faits, mais surtout se démarquer de « ses actes ignobles », même s’ils sont perpétrés par leur camarade et frère de parti qui dort depuis hier à la prison de Rebeuss.



Libération

