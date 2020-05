Agression sauvage du Dirpub de «Wa Grand-Place»

Vendredi 22 Mai 2020

Décidément ! Le couvre-feu semble favoriser l’insécurité. Il constitue un moment propice pour les malfrats, pour accomplir leurs forfaits. Notre confrère Moussa Guèye, Directeur de publication du journal «Wa GrandPlace », a été sauvagement agressé à Rufisque, au quartier Santhiaba, aux environs de 00 heure, alors qu’il rentrait du boulot.



Les assaillants l’ont roué de coups avant d’emporter ses téléphones portables et ses ordinateurs. Blessé grièvement à la tête et à l’arcade, Moussa Guèye est actuellement interné à l’hôpital Youssou Mbargane Diop. Il a déposé une plainte contre X pour que les malfrats soient retrouvés et punis conformément à la loi.

