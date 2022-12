Agression sur Amy Ndiaye: Les deux députés Massata Samb et Mamadou Niang à la Dic ce mardi

Rédigé par leral.net le Mardi 13 Décembre 2022 à 05:40 | | 0 commentaire(s)|

Réapparus ce lundi lors de la séance de déclaration de politique générale (DPG) du Premier ministre Amadou Ba, les deux députés Massata Samb et Mamadou Niang étaient dans les locaux de la Direction des Investigations Criminelles (DIC) dans après-midi.



Mais ils n'ont pas été arrêtés. Ils sont en effet convoqués à la DIC aujourd'hui mardi à 10 heures.



Pour rappel, les deux parlementaires sont accusés de violence envers leur collègue Amy Ndiaye, maire de Gniby et qui serait en état de grossesse.

Mr Ndao B Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook