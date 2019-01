Agressions lors du combat Balla Gaye vs Modou Lô : la police aux trousses des agresseurs

Rédigé par leral.net le Mercredi 23 Janvier 2019 à 10:54

Lors du combat de lutte Balla Gaye vs Modou Lô, plusieurs cas d’agressions audacieuses ont été commis en plein jour. Dans les quartiers comme dans la circulation, des taximen, automobilistes en particuliers, passagers, piétons et boutiquiers ont été pris à partie par des bandes de voleurs et d’agresseurs.



Des scènes de vols et de braquages à main armée qui circulent toujours sur les réseaux sociaux et font froid dans le dos. Car les images démontrent l’audace et la cupidité des délinquants en zone urbaines. Toujours est-il que la Police est aux trousses de ces grands bandits. Avec l’assistance des policiers de la cybercriminalité, tous les moyens sont mobilisés pour identifier, localiser et arrêter les agresseurs.















Le Témoin

