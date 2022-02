Agressions, vols, meurtres : Dakar exige le renforcement de la sécurité Les populations de Dakar, la capitale du Sénégal, ont sombré dans le désespoir et l'inquiétude. Elles vivent constamment avec des voleurs, des agresseurs et des malfaiteurs, qui ne ratent jamais l'occasion pour commettre leurs forfaits. A cet effet, elles réclament le renforcement de la sécurité afin de vivre paisiblement.

L'insécurité jadis notée dans la banlieue de Dakar, semble prendre de l’ampleur. Le meurtre du jeune Ndongo Guèye en est une parfaite illustration. Il a été retrouvé mort dans sa voiture à Cambérène. Un bijoutier qui se rendait chez un de ses amis pour récupérer une dette, a été tué et emballé dans un sachet. Un acte barbare qui vient allonger la longue liste des meurtres notés dans le département de Dakar.



Bocar Sall, un habitant de Dalifort, est témoin de plusieurs faits. A l'en croire, « un jeune, qui se rendait au travail, a été victime d'agression près de la maison de Toubabou Dior. La victime avait reçu des coups de couteau jusqu'à perdre la vie ".



Et d'ajouter : " Feu mon oncle et moi étions les premiers à le voir après la prière de l’aube, baignant dans une mare de sang. Sur ce, par mesure de prudence, nous avons alerté la police et les sapeurs-pompiers qui, malheureusement, étaient venus un peu tard ".



" J’allais moi-même être victime d’agression sur le Pont, non loin du technopôle. Mais, heureusement, je me suis enfui. " Sur ce, il réclame l'érection d'un poste de police dans sa localité, mais également l'élargissement de l'éclairage public.



Plus loin, à Fass-Colobane, Mamadou Kébé embouche la même trompette. " La situation d’insécurité à Dakar est alarmante, on vit la violence au quotidien ", dit-il, amer. Il est d'avis que les autorités devraient s’interroger sur les mobiles de ce fléau qui perturbe la quiétude des populations. Car, fait-il comprendre, les auteurs de ces actes ne manquent aucune occasion pour commettre leurs forfaits.



« Pour la plupart, ces malfaiteurs n’habitent pas dans la localité. La drogue et le chômage sont parmi ces causes. N'ayant pas d'occupations, les chômeurs prennent l'agression comme alternative pour satisfaire leurs besoins ». Pour lui, afin que la quiétude s’installe à nouveau, il faut trouver du travail à ces jeunes, leur assurer une bonne éducation.



« On doit également renforcer les postes de police dans les localités voire créer des comités de vigilance au niveau des quartiers », préconise ce père de famille.













