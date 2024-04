Agriculture - Fertilisation : Cet impératif du gouvernement pour privilégier les agriculteurs sénégalais A propos de fertilisation, il est impératif que le gouvernement contraigne la société Indorama, qui a repris les Industries chimiques du Sénégal (Ics) depuis 2014, à privilégier les agriculteurs sénégalais dans la livraison d’engrais complexes, comme ce fut le cas du temps de Pierre Babacar Kama (paix à son âme), fondateur des ICS, avec l’appui de Messieurs Abdou Diouf, alors Premier ministre du Président Senghor et Louis Alexandrenne, brillant ministre de l’Industrie.

Il convient d’ailleurs d’envisager la reprise en main de ce complexe industriel, au moyen d’une participation adéquate de l’Etat au capital de la société, ne serait-ce qu’à hauteur de 33 %.



Le procédé ci-dessus expliqué, est faussement présenté comme une subvention des intrants. Les paysans dans le désarroi, n’y peuvent rien changer. Sans doute que le nouveau ministre de l’Agriculture et le secrétaire d’état aux Coopératives et à l’Encadrement agricole, sauront mettre un terme à ces pratiques criminelles qui appauvrissent nos paysans.



Sous l’autorité du Président Bassirou Diomaye Faye, le Premier ministre Ousmane Sonko a de quoi se retrousser les manches, au bon souvenir de sa houe, le célèbre Kadiandou de la Casamance, pour normaliser la politique agricole du Sénégal.



