Agriculture : Mame Diarra Fam porte le plaidoyer pour la revalorisation des femmes et s’indigne du dérisoire prix de l’arachide Dans son intervention lors du vote du budget Ministère de l'Agriculture, de l'Equipement Rural et de la Souveraineté alimentaire, l’honorable député Mame Diarra Fam a porté un fervent plaidoyer pour la revalorisation des femmes, pour leur accès et autonomie dans le domaine de la culture. Mais elle insiste surtout et s’indigne du prix dérisoire de l’arachide imposé par l’Etat, interpellant Aly Ngouille Ndiaye, le ministre de tutelle sur cette question...Et selon Mme le députée, l'autonomie alimentaire est à portée de main.

Rédigé par leral.net le Mercredi 30 Novembre 2022 à 23:26



