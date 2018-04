Agriculture et Energie : Amadou Bâ décroche près de 100 milliards à Tunis

Dans le cadre de sa participation à la 43ème réunion annuelle du Groupe de la Banque Islamique de Développement (BID) qui se tient à Tunis, du 1er au 05 avril 2018, le Ministre de l’Economie, des Finances et du Plan, Amadou Bâ, a procédé à la signature le 04 avril 2018, de deux (2) accords avec la Société Islamique pour le Financement du Commerce International, renseigne un communiqué de ses services. Le document indique que le premier est un financement d’un montant de 50 millions de dollars, soit 26,7 milliards de francs CFA, au titre du financement par la SONACOS de son programme de collecte de graines d’arachide 2017/2018. Le second est une garantie du financement de la SENELEC pour un montant de 110,5 millions d’euros, soit 72,5 milliards de FCFA en vue d’optimiser la fourniture d’électricité dans le pays, par notamment la sécurisation de l'approvisionnement en produits pétroliers destinés à la production d'électricité par les centrales électriques de la SENELEC. En outre, le Sénégal a eu l’insigne honneur de recevoir un programme pilote dans le cadre de ‘‘l’initiative régionale de la chaîne de valeur riz’’ initiée par le Groupe de la BID pour un montant de 175 millions de dollars US, environ 95 milliards de FCFA et qui concerne 10 pays.

«Par ailleurs, à l’occasion de la table ronde de partage d’expériences de modèle de politique de transformation structurelle tenue le 04 avril 2018, souligne le texte le Ministre de l’Economie, des Finances et du Plan a partagé avec ses collègues gouverneurs du Groupe de la BID, le modèle du Sénégal basé sur le Plan Sénégal Emergent avec ses projets et réformes phares dont la mise en œuvre se traduit par des résultats fort appréciables : Taux de croissance du PIB estimé à 7,2% en 2017, après 6,5% en 2016 et 6,3% en 2015, contre une moyenne de 3,2% sur la période 2006-2013, réduction constante du déficit budgétaire qui est passé de 6,7% en 2011 à 3,7% en 2017, maîtrise de l’inflation, économie diversifiée ». « L’ambition du Président de la République, son Excellence, Macky SALL qui est de réaliser une croissance de qualité, qui génère de l’emploi et des revenus, et favorise un développement solidaire et inclusif, a été réaffirmée. C’est à ce titre qu’une attention particulière a été portée sur le Programme d’Urgence de Développement Communautaire (PUDC), le Programme d’Urgence de Modernisation des Axes Frontaliers (PUMA) et le Programme de Modernisation des Villes (PROMOVILLES) », ajpute le document.



