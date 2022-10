Agriculture : les dernières pluies peuvent endommager les récoltes, selon un opérateur privé La Fédération nationale des opérateurs privés stockeurs et transporteurs du Sénégal (FNOPST) dit craindre que les fortes pluies tombées en cette fin d’hivernage puissent entraîner la destruction des récoltes. S APS

Rédigé par leral.net le Dimanche 23 Octobre 2022 à 15:55 | | 0 commentaire(s)|

‘’En cette période de fin d’hivernage, les fortes pluies peuvent impacter négativement sur les récoltes’’, a signalé son président, Modou Fall, samedi, à Kaolack (centre Sénégal).



S’exprimant lors d’un point de presse tenu à la suite d’une réunion du conseil d’administration de la FNOPST, M. Fall a souhaité que l’Etat aide les agriculteurs à éviter les pertes de récoltes.



‘’Nous espérons que l’Etat, notamment le ministère de l’Agriculture, de l’Equipement rural et de la Souveraineté alimentaire, va trouver des solutions et apporter de l’aide aux producteurs’’, a-t-il dit.



Les services techniques concernés de l’Etat feraient bien d’aider les paysans à prévenir les risques de perte de récoltes, selon le président de la FNOPST.



‘’Je reste convaincu que l’Etat (…) est conscient de la situation et prendra toutes les dispositions utiles dans ce sens’’, a-t-il ajouté



APS

MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook