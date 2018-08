Ahmad Khalifa Niasse : « Ce que ces Oustaz aux grandes bouches et au petit savoir ignorent du Fikh, d’Imam Malik et du Risâla » (Entretien exclusif 1ère partie) Un homme peut-il épouser une femme qui a été violée par son père ? Qu’en dit le droit musulman ? Cette question, depuis, qu’elle a été traitée de façon différente dans la fiction de la série télévisée « Wiri Wiri » a défrayé la chronique et a pris l’allure d’un débat juridique qui n’a pas encore fait jaillir toute sa vérité. Dans cette première partie de l’entretien exclusif accordée à Leral.net, Ahmad Khalifa Niasse, dans la langue de Molière, entend fermer la page pour de bon avec des arguments puisés dans le droit musulman et la pratique de la jurisprudence musulmane. Ahmad Khalifa Niasse a aussi fait des révélations sur le rite malikite avec Imam Malik ibn Anas (RTA) et aussi l’obsolescence de certains postulats doctrinaires contenus dans le Risâla qui demeure une référence bibliographique pour les fidèles musulmans affiliés à l'école malikite. Entretien exclusif.



Rédigé par leral.net le Jeudi 2 Août 2018



