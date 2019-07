Ahmadou Al Aminou Lô, BCEAO Sénégal: "Je ne pense pas qu'on va quitter une bonne monnaie pour..." Interpellé hier sur la nouvelle monnaie "Eco", le patron de la Bceao Sénégal, Ahmadou Al Aminou Lô a indiqué "qu’elle ne sera pas lancée tant que les Etats ne respectent pas les critères de convergence. Il y a des discussions techniques qui doivent se poursuivre en 2020. Et nous ferons tout pour que les avantages du franc CFA, se retrouvent dans cette nouvelle monnaie. La zone franc CFA est composée de 8 Etats membres alors que l’Eco aura 15 membres et l’union fait la force. C’est une monnaie qui pourra garantir l’inflation. Et je ne pense pas qu’on va quitter une bonne monnaie pour aller vers une mauvaise monnaie», estime M. Lô.

