Ahmadou Bamba Kassé, nouveau secrétaire général du SYNPICS

Dimanche 27 Janvier 2019

(APS) - Le journaliste de l’Agence de presse sénégalaise, Ahmadou Bamba Kassé, a été élu samedi à la tête du Syndicat des professionnels de l’information et de la communication à l’issue du Congrès ordinaire de l’organisation tenu à Dakar, a constaté l’APS.







Il était jusque-là secrétaire général de la section SYNPICS de l’APS. II est issu de la 32eme promotion du Centre d’études des sciences et techniques de l’information (CESTI).







Ahmadou Bamba Kassé a été élu aux dépens du journaliste de la Radiodiffusion télévision du Sénégal (RTS), Khaly Nar Fall.



BHC/DS/AK

