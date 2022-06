Ahmed Aidara: « La manifestation de Yewwi Askan Wi et Wallu Sénégal de ce mercredi, est finalement autorisée »

Rédigé par leral.net le Mardi 7 Juin 2022 à 20:29

La manifestation de la coalition Yewwi Askan Wi et de Wallu Sénégal, refusée dans un premier temps. Reportée et reprogrammé ce mercredi 8 juin, elle a finalement été autorisée.



L’annonce a été faite par Ahmed Aidara, lors de la conférence de presse des leaders de Yewwi Askan Wi. « La manifestation de la coalition Yewwi Askan Wi et Wallu Sénégal est autorisée à la Place de la Nation », a-t-il déclaré face à la presse.



