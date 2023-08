Ahmed Aïdara dénonce l’emprisonnement de maires

La tribune de la première édition du dialogue territorial avec les maires et les présidents de Conseil départemental, a été l’occasion pour le maire de la ville de Guédiawaye de revenir sur l’emprisonnement des cinq maires de la coalition Yewwi Askan Wi.



Ahmed Aïdara qui prenait part aux travaux qui vont durer deux jours, a dit ses vérités crues au ministre des Collectivités territoriales. Il ne croit pas à la sincérité du dialogue annoncé, parce que pour lui un dialogue ne peut avoir lieu que quand ses collègues maires seront élargis de prison. « Un dialogue doit être sincère. Nous l’avons dit au ministre et qu’il se le tienne pour dit », dira-t-il, rapporte "Le Témoin".



Cependant, l’édile de Guédiawaye ajoute que « tous les maires présents ici doivent porter le combat pour la libération des maires détenus : Ousmane Sonko de Ziguinchor, Maïmouna Dièye de la Patte d’Oie, Jamil Sané des Parcelles Assainies, Mohamed Bilal Diatta de Keur Massar Sud et Pape Sow de Sangalkam. C’est injuste. Ils sont tous élus au même titre que le Président Macky Sall ».



Ahmed Aïdara d’appeler vivement à la libération de tous les maires détenus en prison.