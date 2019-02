Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Ahmed Aïdara, prochain maire de Guédiawaye: le souhait ardent de Me Abdoulaye Wade Rédigé par leral.net le Mardi 5 Février 2019 à 10:09 | | 0 commentaire(s)|

Devant Malick Gakou à Paris, Me Abdoulaye Wade a fait le plaidoyer pour l’élection du journaliste et maître dans l’art de la revue de presse, comme maire de la Ville de Guédiawaye, comme successeur d’Aliou Sall. C’est là le contenu d’une vidéo que Leral.net a visionnée où l'on y voit Me Wade, Malick Gakou et Ahmed Aïdara.



« Vous savez ce que j’ai fait pour Guédiawaye, je l’ai modernisé et y placé des routes. Je vais prier pour toi (Ndlr : Ahmed Aïdara), mais j’ai un parti à diriger. Mais, comme le parti a beaucoup de respect pour moi et suit mes directives et que, comme tu es un patriote et que tu aimes le Sénégal et tu as des capacités à occuper cette fonction, je ne ménagerai aucun effort pour faire de toi le maire de Guédiawaye.



Si on gagne, on va récupérer toutes les mairies », a martelé l’ancien président de la République, suivi d’un grand « Alhamdulilahi rabil alamina (Louanges au SEIGNEUR de l’Univers)» de Ahmed Aïdara.











