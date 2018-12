Ahmed Khalifa Niasse accuse: "Mon frère a été tué et ceux qui l'ont fait paieront" (Vidéo) Ahmed Khalifa Niasse a tenu hier soir un point de presse après une réunion avec les enfants de Sidy Lamine Niasse, suite à la polémique sur son lieu d’inhumation. Il a confirmé que le défunt sera inhumé à Kaolack et non à Yoff comme annoncé par l’un des fils de ce dernier. Il a par ailleurs fait de graves accusations. «Je veux exprimer mon mécontentement contre ceux qui ont pris mon frère en otage et l’ont isolé de sa sœur et moi (…) Ils ont tué mon frère mais ils payeront», a-t-il balancé.

Rédigé par leral.net le Jeudi 6 Décembre 2018 à 08:05 | | 2 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos