Ahmet Khalifa Niass ne veut pas être enterré à Léona Niassène mais à Niague Niassène

Rédigé par leral.net le Samedi 8 Décembre 2018

Ahmet Khalifa Niass s’est battu pour que Sidy Lamine Niass soit inhumé à Léona Niassène, à Kaolack, et non à Yoff comme il l’aurait souhaité. Il avait menacé d’exhumer la dépouille de son frère s’il reposait au cimetière dakarois pour l’acheminer dans la capitale du Saloum, près des siens.

Hier, vendredi 7 décembre, les choses se sont déroulées comme il l’a souhaité. Le fondateur du groupe Wal fadjri repose désormais à Léona.

Mais juste après l’inhumation de Sidy, surprise ! Ahmet Khalifa Niass déclare que lui, à sa mort, ne veut pas être inhumé à la même place que son frère.

«Que je le dise aujourd’hui, avant qu’on ne dise qu’on me l’a fait dire : quand je serai mort qu’on ne m’enterre surtout pas à Kaolack, a déclaré Ahmet Khalifa Niass, repris par L’AS. Qu’on m’enterre à Niagga Niassène (vers le Lac Rose, Ndlr) ; j’ai déjà préparé mon tombeau.»



seneweb



