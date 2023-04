Aibd : 2 millions 600 mille passagers transportés en 2022

Le trafic aérien au Sénégal de 2022 est au vert et mieux, il y a de bonnes perspectives pour 2023.



Pour ce qui concerne le trafic de passagers en 2022, le dernier bulletin annuel du trafic aérien de l’Anacim repris par Le Quotidien fait état d’une «forte hausse de 42% par rapport à 2021, avec plus de 2 millions 600 mille passagers transportés à travers l’Aéroport international Blaise Diagne de Diass (Aibd), lit-on dans Senenews.



Un chiffre qui dépasse le volume de 2019 de 6% après une croissance annuelle de 68% en 2021 et traduisant une augmentation de la demande dans un contexte économique favorable».



Le nombre de mouvements d’avions n’a pas encore atteint son niveau d’avant crise. Cependant, soulignent les services de Sidy Guèye, Directeur général de l’Anacim, les mouvements d’avions ont augmenté «de 16% au regard de 2021, après une augmentation annuelle de 43% en 2021, se rapprochant d’année en année de son niveau de 2019 pour se retrouver à 6% de ce nombre en 2022.