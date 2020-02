Aibd : La police aéroportuaire confisque le passeport du Colonel Kébé

Le colonel Kébé n’est pas encore sorti des griffes des autorités sécuritaires. Et pour cause, une semaine seulement après avoir été arrêté à Guet-Ndar puis libéré par la police, le responsable de Rewmi est encore interdit de voyager, a appris Seneweb.



Kébé, qui devait s’envoler, ce mercredi 12 janvier à 15h, a été surpris de voir son passeport confisqué par les forces de sécurité de l’Aéroport internationale Blaisse Diagne (Aibd) de Diass.



« C’est aux environs de 14h, alors qu’il voulait commencer les formalités d’embarcation, qu’on l’a interpellé pour confisquer ses documents de voyage », informe notre interlocuteur.



D’après notre source, l’ancien colonel de l’armée, en compagnie de Lamine Bâ, devrait prendre part à la 16e Assemblée générale du réseau libéral, prévue du 13 au 15 février 2020, à Ouagadougou, dans la capitale burkinabé.

