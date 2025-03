Aïd al-Fitr 2025/Conacoc vs Coordination des musulmans : La controverse sur l’observation du croissant lunaire

Le Ramadan 2025 touche à sa fin. Entre la Commission nationale de concertation sur le croissant lunaire (Conacoc) et la Coordination des musulmans du Sénégal, les méthodes d’observation diffèrent, rendant incertaine la date exacte de l’Aïd al-Fitr. De la même manière que les musulmans du Sénégal n’avaient pas débuté ce mois de jeûne le même jour, sa fin risque également de provoquer quelques désaccords, notamment entre ceux qui suivent scrupuleusement les recommandations de la Conacoc et ceux qui se fient à la Coordination des musulmans du Sénégal, constate Senenews.



Les membres de cette dernière, qui seront ce samedi à leur 29ᵉ jour de jeûne, observeront le ciel au crépuscule. « Actuellement, nous venons de terminer le 28ᵉ jour du mois de Ramadan, cela signifie que demain (aujourd’hui) sera le 29ᵉ jour. Nous serons donc obligés de scruter le croissant lunaire. Si nous l’apercevons, nous célébrerons l’Aïd al-Fitr ce dimanche », explique l’Imam Oumar Sall. Il précise également : « Nous tenons compte des conditions météorologiques, mais aussi des contradictions entre les différentes interprétations. »



Se revendiquant d’une approche mondialiste, la Coordination s’appuiera sur les observations concrètes réalisées dans divers pays musulmans, ainsi que sur des informations vérifiées pour prendre sa décision. « Nous avons consulté plusieurs articles provenant de pays comme la Jordanie, l’Arabie Saoudite ou l’Égypte. Ce sont des fatwas différentes et parfois divergentes. Quel que soit le pays qui aperçoit le croissant lunaire, nous écouterons tout le monde. Si nous avons des informations confirmées, nous serons dans l’obligation de célébrer la Korité », poursuit Oumar Sall.

De son côté, la Conacoc annonce que l’observation de la lune aura lieu ce dimanche 30 mars. Dans son communiqué, il est précisé que « cette observation est cruciale pour déterminer le premier jour du mois lunaire de Chawal et, par conséquent, la date définitive de la fête de la Korité ».



Sur le plan scientifique, l’Association sénégalaise pour la promotion de l’astronomie (Aspa) tente de trancher la question en apportant une lecture mathématique du phénomène. « La conjonction, qui correspond au moment précis où la lune se trouve entre le soleil et la Terre, aura lieu le samedi 29 mars 2025 à 10h58 UTC. Ce moment marque la fin d’un cycle lunaire et le début d’un nouveau », expliquent les astronomes sénégalais.



Selon Maram Kaïré et son équipe, ce samedi, la lune se couchera à 19h38, tandis que le soleil disparaîtra à 19h22. « La lune, alors âgée de seulement 8h40 avec une surface éclairée de moins de 1 %, ne sera pas visible au Sénégal, même avec des moyens d’observation avancés », précise le communiqué de l’Aspa. En d’autres termes, le croissant lunaire devrait être plus visible ce dimanche que ce samedi, indique Senenews.

