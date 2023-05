Aïda Mbodj, « Ande Sakhal Ligguey »: « Yewwi Askan Wi privilégie la cohésion et l’action de sanguinité »

Le mouvement « Ande Sakhal Ligguey », membre fondateur de la coalition Yewwi Askan Wi, privilégie la cohésion et l’action de sanguinité parfois, au prix de sacrifices personnels et de concession politique importante.



Conformément, dit-elle, à son engagement par rapport à l'accord cadre sur l'organisation et le fonctionnement de la coalition Yewwi Askan Wi, « Ande Sakhal Ligguey » reste et demeure au sein de cette coalition, qui symbolise toujours l'espoir et l'espérance des Sénégalais d'ici et d'ailleurs. Les principes de l'accord cadre de la coalition Yewwi Askan Wi restent en vigueur. L’idéal est de n'avoir aucune accointance ni compromission avec le pouvoir en place.



Aïda Mbodj exhorte à un respect mutuel scrupuleux entre tous les leaders, afin de soutenir sous réserve l'élaboration d'un programme minimal commun de tous les candidats, membres de la coalition, qui se qualifieraient au second tour de l'élection présidentielle de 2024, contre un candidat non aligné.











