Aida Mbodj : "La Senelec va vers la privatisation"

La députée non-inscrite, Aida Mbodj, prévient les Sénégalais: "La Senelec va vers la privatisation".



Invitée de l'émission Jury du dimanche, la présidente de l’Alliance nationale pour la démocratie n'a pas toutefois caché son désaccord quant à cette privatisation.



"Nous n’avons pas le droit de laisser nos sociétés à des étrangers surtout avec les découvertes de pétrole et de gaz. L’Etat du Sénégal doit beaucoup d’argent à la Senelec. Et, au lieu de prendre ses responsabilités, l’Etat est en train de se décharger sur les Sénégalais qui ne sont pas prêts", a déclaré l'ancienne ministre libérale.



Qui pense que "L’Etat doit payer ses dettes pour permettre à la Senelec de donner un service de qualité ».



"Nationalisation"



Par ailleurs, la maire de Bambey plaide pour la nationalisation des entreprises concessionnaires.



«Nous devons penser à renationaliser les entreprises concessionnaires. Il y va de notre souveraineté. L’eau est un liquide précieux qui ne doit pas être gérée par des étrangers », a ajouté Aida Mbodj.



A ce titre, elle trouve minime la part (10%) de l’actionnariat des travailleurs de la SDE.



«Il faut qu’on pense davantage aux travailleurs. Car, il ne faudrait pas que les étrangers se substituent à une entreprise nationale », dit-elle.

